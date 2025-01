Chinesischer Baumarkt deutlich negativ

In der grössten Konzernregion EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) steigerte Sika den Umsatz in Lokalwährungen um 7,3 Prozent. Das Marktumfeld in Europa sei «sehr herausfordernd», betonte das Unternehmen. Entgegen dem Trend habe man sich aber etwa in Deutschland in einem negativen Markt behauptet, und in Italien und Spanien habe man ein leichtes Wachstum erzielt.