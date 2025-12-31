Der Preis für Silber ist am letzten Handelstag des Jahres wieder unter Druck geraten. Nach der Stabilisierung am Vortag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Mittwoch zuletzt 71,40 US-Dollar. Am Dienstag war er noch bis auf knapp 78 Dollar gestiegen, nachdem Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eines Rekordhochs in der Nacht zum Montag bei 84,01 Dollar die Notierung kräftig unter Druck gesetzt hatte. Der Silberpreis war zeitweise bis auf 70,54 Dollar zurückgefallen. Der Einbruch war der stärkste im Laufe eines Tages seit mehr als fünf Jahren.