Abhängigkeit als Wettbewerbsrisiko

Die Abhängigkeit von nicht-europäischen Herstellern werde zunehmend zum Wettbewerbsrisiko, warnte Bösenberg. «Es kann nicht sein, dass Europa zahlt und die Welt liefert.» Gemeinsam mit der sächsischen Staatsregierung will Silicon Saxony daher das Ziel verfolgen, die gesamte europäische Wertschöpfungskette von Beginn an mitzudenken. Es gehe dabei um die Stärkung der Industriekompetenz nicht nur in Sachsen, sondern insgesamt.