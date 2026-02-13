Silvan Wildhaber kommt aus der Textilbranche: Seit 2014 vertritt er Swiss Textiles im Vorstand von Economiesuisse. Nach seiner Nominierung sagte Wildhaber, er wolle sich für die politischen Anliegen der Schweizer Unternehmen und deren Beschäftigten einsetzen. Wildhaber ist selbst politisch aktiv und kandidiert am 8. März für einen Sitz im Zürcher Gemeinderat.