Der Vorstand wählte den 48-jährigen Wildhaber einstimmig, wie Economiesuisse am Montag mitteilte. Der abtretende Präsident Christoph Mäder bezeichnete Wildhaber als eine Persönlichkeit, die Unternehmertum mit gesellschaftlicher Teilhabe verbinde.
Der 48-jährige Zürcher ist seit 2014 Vorstandsmitglied bei Economiesuisse. Seit 2021 gehört er auch dem Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands an. Mit der Wahl Wildhabers zum Präsidenten soll ein Unternehmer der «jüngeren Generation» die Verbandsspitze übernehmen, hiess es bereits im Vorfeld.
Ebenfalls einstimmig wählte der Vorstand Nicolas Durand zum neuen Vizepräsidenten. Der 44-jährige Direktor der Fondation Campus Biotech in Genf und Gründer des Lausanner Unternehmens Abionic vertritt künftig die Romandie im Präsidium.
(AWP)