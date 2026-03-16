Der 48-jährige Zürcher ist seit 2014 Vorstandsmitglied bei Economiesuisse. Seit 2021 gehört er auch dem Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands an. Mit der Wahl Wildhabers zum Präsidenten soll ein Unternehmer der «jüngeren Generation» die Verbandsspitze übernehmen, hiess es bereits im Vorfeld.