In Singapur ist ein milliardenschwerer Fall von Geldwäsche aufgedeckt worden. Im Zuge von Ermittlungen wurden bisher Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro beschlagnahmt, wie die singapurische Zeitung «The Strait Times» berichtete. Die Ermittlungen hielten an, sowohl Singapurer als auch Ausländer würden befragt, sagte die Ministerin für Arbeitskräfte, Josephine Teo, am Dienstag in einer Stellungnahme zu dem Fall vor dem Parlament des südostasiatischen Stadtstaats.

03.10.2023 12:53