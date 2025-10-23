Der Durchschnittszinssatz für die beliebte 30-jährige Festhypothek liegt nahe einem Einjahrestief von 6,27 Prozent, nachdem er im Januar auf 7,04 Prozent gestiegen war, wie Daten der Hypothekenbank Freddie Mac zeigen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat im September erstmals in diesem Jahr die Zinsen gesenkt und könnte nächste Woche nachlegen. Dies dürfte für tendenziell niedrigere Hypothekenzinsen sprechen.