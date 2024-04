Die Nachrichten von STMicro führten zu starken Kursschwankungen der Aktie, in deren Sog es auch bei Konkurrent Infineon zu Kursbewegungen kam. Nach deutlichen Verlusten im frühen Handel drehten beide Papiere am Vormittag ins Plus. Bei STMicro stand zuletzt ein Plus von 3,2 Prozent zu Buche nach minus 5,7 Prozent im Tagestief. Bei Infineon waren die Bewegungen nicht ganz so stark./nas/lew/jha/