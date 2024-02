Die in beiden Teilen Irlands vertretene Partei Sinn Fein will bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Referendum über die irische Einheit erreichen. Das sagte Sinn-Fein-Präsidentin Mary Lou McDonald am Donnerstag vor Journalisten in London. Dafür sei allerdings noch viel Vorbereitung notwendig. Zudem müsse auch die Regierung in Dublin das Thema auf die Tagesordnung nehmen.

08.02.2024 16:04