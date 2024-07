Auch im Engadin beruhigte sich die Lage. Am Montag waren alle Kantonsstrassen wieder befahrbar, und auch aus St. Moritz-Bad hatte sich das Wasser zurückgezogen. Am Sonntag war ein Teil des Ortes bis zu einem halben Meter tief unter Wasser gestanden, weil der Bergbach Ovel da Tegiatscha über die Ufer getreten war. Zurück blieben Schäden von mehren hunderttausend Franken, vor allem an der historischen Trinkhalle Forum Paracelsus.