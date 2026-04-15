Konkret werden Daten zu an der SIX Swiss Exchange sowie an der BME Exchange kotierten Aktien mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Euro verfügbar gemacht. Die Distribution der Marktdaten über eine Blockchain-basierte Finanzinfrastruktur werde damit erweitert, heisst es. Dies schaffe die Grundlage für neue Anwendungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, etwa für tokenisierte Indizes und strukturierte Produkte sowie für regelkonforme DeFi-Einsätze und Prognosemärkte.