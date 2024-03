Verlust auf SIX-Beteiligung

Der alte und neue UBS-Chef Sergio Ermotti hatte bereits in seiner ersten Amtszeit einen grossen Einfluss auf die Strategie der Börse. Als nun einzige Grossbank am Finanzplatz könnte sich das noch verfestigen. Ermotti hatte sich schon in der Vergangenheit zumindest nicht gescheut, allfälligem Missfallen Ausdruck zu verleihen. Vor mehreren Jahren hatte er das Geschäftsmodell der SIX scharf kritisiert und gedroht, man könnte sich nach Alternativen umsehen.