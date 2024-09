Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX prüft laut einem Medienbericht die Einrichtung eines Handelsplatzes für Kryptowährungen in Europa. Die SIX wolle ihren Ruf und die fortschrittlichen Krypto-Gesetze der Schweiz als Aufhänger nutzen, um grosse, an digitalen Vermögenswerten interessierte, traditionelle Investoren anzuziehen, heisst es in dem Artikel der «Financial Times» vom Mittwoch.