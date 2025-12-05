Helfenstein ist seit 2020 Mitglied des SIX-Verwaltungsrats. Er bringe umfangreiche nationale und internationale Führungserfahrung mit, so die SIX. Seit 2007 war er für die Credit Suisse in verschiedenen leitenden Funktionen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen für Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Kunden tätig - zuletzt von 2020 bis 2024 als CS-Schweiz-Chef.