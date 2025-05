Rafael Moral Santiago kommt von der HSBC in Hongkong, wo er zuletzt als Global Head of Country Management Securities Services tätig war. Dabei war er für die regionale Strategie und Koordination der Wertpapierdienstleistungen der Bank in allen lokalen Märkten verantwortlich. Bei der HSBC bekleidete er mehrere Führungspositionen in Hongkong und London. Davor war er auch zehn Jahre bei der Deutschen Bank in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Singapur tätig.