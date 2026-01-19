Rücktritt mit neuem Präsidenten

Schmucki kam 2017 zur SIX und spielte den Angaben zufolge eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Finanzstrategie und der Entwicklung des Finanzprofils der Börse. Unter seiner Führung sei der CFO-Bereich grundlegend umstrukturiert und neu ausgerichtet worden. Vor seiner Zeit bei der SIX war Schmucki lange Zeit Finanzchef des Flughafen Zürichs.