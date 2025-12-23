Xlife Scienes war das erste und lange Zeit auch einzige Unternehmen im 2021 lancierten KMU-Segment. Laut einem SIX-Sprecher hat sich das aber geändert. Mittlerweile gehörten neben Xlife auch das Traditionsunternehmen Orell Füssli, die Titlis Bergbahnen sowie die Industriegesellschaft Schlatter dem Segment an. «Es ist daher nicht geplant, das Segment aufzugeben», sagte der Sprecher auf Anfrage.