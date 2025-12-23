Xlife Scienes war das erste und lange Zeit auch einzige Unternehmen im 2021 lancierten KMU-Segment. Laut einem SIX-Sprecher hat sich das aber geändert. Mittlerweile gehörten neben Xlife auch das Traditionsunternehmen Orell Füssli, die Titlis Bergbahnen sowie die Industriegesellschaft Schlatter dem Segment an. «Es ist daher nicht geplant, das Segment aufzugeben», sagte der Sprecher auf Anfrage.
Hinzu komme, dass der Abgang von Xlife erst beantragt sei. Die Gesellschaft hofft laut einer Mitteilung vom Dienstag, dass der Wechsel im Verlauf des ersten Quartals 2026 über die Bühne geht. Sie verspricht sich vom Schritt eine erhöhte Sichtbarkeit, bessere Liquidität der Aktie und einen erleichterten Zugang zu institutionellen Investoren.
Wachstumshoffnungen nicht erfüllt
Die SIX sah das Sparks-Segment bei der Lancierung als Wachstumssegment. Man sei mit 150 Unternehmen im Gespräch, sagte der damalige SIX-CEO. Diese Hoffnungen erfüllten sich allerdings nicht. Abgesehen von der Neukotierung Xlife wechselten lediglich drei Firmen vom Haupt- ins KMU-Segment. Ein weiterer Wechsel - jener der Beteiligungsgesellschaft EEII - ist geplant.
Laut dem SIX-Sprecher laufen jedoch nach wie vor Gespräche mit weiteren Firmen. Für eine Kotierung im Spark-Segment sind die Hürden etwas tiefer als im Hauptsegment.
rw/uh
(AWP)