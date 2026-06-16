Interimistisch übernehme nun Marion Leslie, Leiterin Finanzinformationen und Mitglied der Konzernleitung, die Verantwortung für die Geschäftseinheit, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Die Ernennung stehe noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Börsenbetreiberin werde über die definitive Nachfolgeregelung informieren, sobald ein entsprechender Entscheid gefallen sei, heisst es.