Die bereits Anfang November angekündigte Wertanpassung wegen der Beteiligung an der krisengeplagten Worldline fiel nun mit 561 Millionen Franken sogar etwas höher aus als in Aussicht gestellt. Der Verlust lag 2025 damit bei 314 Millionen nach einem Gewinn von 39 Millionen im Vorjahr, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Der um den Sondereffekt bereinigte Konzerngewinn lag bei 247 Millionen.