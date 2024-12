Die Börsenbetreiberin SIX hat am Freitag Probleme mit den Close- und Open-Reports zu den von der SIX ermittelten Schweizer Indizes gemeldet. Diese Probleme seien nun behoben und entsprechend stünden die Berichte zu den Indizes auf der Webseite der SIX wieder zur Verfügung, teilte die SIX am späteren Freitagabend mit.