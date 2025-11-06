An der Kapitalerhöhung werde man sich aber nicht beteiligen. Damit wird es nun zu einer Verwässerung der Beteiligung von derzeit 10,5 Prozent kommen. Wie stark diese genau ausfällt, konnte ein Sprecher der SIX gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht sagen. Die Beteiligung werde aber «deutlich unter 10,5 Prozent» fallen. Der Wert hänge von verschiedenen Faktoren ab, und die endgültigen Zahlen könnten sich noch ändern.