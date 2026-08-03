Bei der Anzahl Transaktionen zeigt sich ein anderes Bild. Dass mit rund 5,3 Millionen Deals der Wert des Vormonats um 2,3 Prozent übertroffen wurde, lag aber ausschliesslich am Aktienhandel. Dieses Segment legte im Vergleich zum Vormonat als einziges um 3,9 Prozent zu. Die Segmente «Strukturierte Produkte» (-0,4 Prozent), «Fixed Income» (-6,6 Prozent) sowie «ETF» (-14,2 Prozent) verzeichneten alle weniger Transaktionen als im Juni.