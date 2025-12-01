Gegenüber dem Vormonat Oktober gingen die Handelsumsätze um 13 Prozent auf 86,6 Milliarden Franken zurück. Auch im Vergleich zum November 2024 sanken die Umsätze um 4,9 Prozent. Seit Anfang Jahr resultiert allerdings immer noch ein Plus von 13,2 Prozent, , wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Damit wurde das Volumen des gesamten Vorjahres bereits überschritten.