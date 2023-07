Openfinance ist laut der Mitteilung seit zehn Jahren Teil von BME und man sei "sehr zufrieden mit der Erfolgsgeschichte und der internationalen Expansion in Lateinamerika" des Unternehmens, wird BME-CEO Javier Hernani zitiert. Im Rahmen der laufenden Geschäftsevaluierung und der Wachstumsstrategie von SIX analysiere man weiterhin Geschäftsmöglichkeiten und investiere in die Wertschöpfungskette die Marktinfrastruktur, so Hernani.