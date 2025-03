Ende 2024 arbeiteten rund 4430 Menschen für die SIX, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Rund 2310 davon sind in der Schweiz (52 Prozent) und rund 1020 in Spanien (23 Prozent), der Rest sitzt unter anderem in Polen, Indien, Frankreich oder Grossbritannien.