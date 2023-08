Eine starke Nachfrage sowie höherer Preise für Mietwagen haben dem Autovermieter Sixt im zweiten Quartal in die Karten gespielt. Der Konzern steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut einer Mitteilung vom Dienstag um fast ein Viertel auf 925 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn (Ebt) kletterte auf knapp 132 Millionen Euro, ein Plus von 1,6 Prozent. Der Umsatz lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten, das Vorsteuerergebnis nur knapp. Vor allem die Nachfrage von Geschäftskunden sowie Langzeitmieten hätten beigetragen, hiess es weiter. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, wies aber auf die Gefahr durch die schwierige konjunkturelle Lage gerade in Europa hin. Der Verlauf der Sommersaison im dritten Quartal sei für das Unternehmen besonders wichtig.

08.08.2023 08:01