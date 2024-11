Der Autovermieter Sixt kämpft weiter mit sinkenden Restwerten. Die Gewinnprognose kappte das Unternehmen nach dem dritten Quartal erneut. Zwar brummt das Vermietgeschäft vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. In Zeiten sinkender Gebrauchtwagenpreise muss das Unternehmen aber höhere Restwertverluste schultern für Autos, die in der Zeit hoher Preise in und nach der Corona-Pandemie gekauft wurden. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr musste das Management um Alexander und Konstantin Sixt nun die Erwartungen an den Gewinn dämpfen. Die im SDax notierte Aktie des Konzerns aus Pullach verlor am Dienstag deutlich.