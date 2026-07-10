Das Branchenschwergewicht gab nach Angaben der US-Börsenaufsicht SEC knapp 178 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipt, ADR) aus. Hierbei handelt es sich um von US-Banken ausgegebene Papiere, die den Handel mit ausländischen Aktien in US-Dollar ermöglichen. Die 26,5 Milliarden Dollar schwere Platzierung war Berichten zufolge um ein Vielfaches überzeichnet.
Der Schritt der Südkoreaner gilt als Lackmustest für die Bereitschaft von Investoren, weiterhin auf die Wachstumschancen rund um Künstliche Intelligenz zu setzen. «Der Börsengang des Chip-Herstellers SK Hynix bestärkt die Zuversicht, dass der Investmentzyklus im Segment Künstliche Intelligenz intakt ist», hatte Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank im Vorfeld des Ereignisses geschrieben./bek/he
(AWP)