Unter der Leitung von Huber sei Skan zur «Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie» aufgestiegen, lobt Verwaltungsratspräsident Beat Lüthi den scheidenden CEO. Zudem konnte der Umsatz des Unternehmens deutlich gesteigert und die internationale Präsenz ausgebaut werden.