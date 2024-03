Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat mehrere Flüge abgesagt. Es seien etwa 30 Flüge aus Norwegen, Schweden und Dänemark gestrichen worden, teilte eine Unternehmenssprecherin am Samstag mit. Grund sei, dass ein Bauteil in einigen Maschinen gewartet werden müsse. «Wir bedauern zutiefst die Unannehmlichkeiten», hiess es. Passagiere würden per E-Mail oder SMS informiert. 18 Maschinen vom Typ A320neo seien betroffen. Ein Routinecheck habe nicht im vorgesehenen Zeitplan beendet werden können, hiess es in der Stellungnahme. Passagiere seien zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt gewesen./kil/DP/zb