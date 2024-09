Eine angemessene Regulierung könne Vertrauen herstellen, aber auch die Innovationskraft schwächen, sagt Deloitte-Digitalexpertin Sarah Becker. Der EU AI Act ist seit August in Kraft und muss in den kommenden zwei Jahren in allen EU-Staaten umgesetzt werden. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohen hohe Bussgelder.