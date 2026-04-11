Einig ist man sich über die Landesgrenzen und die meisten politischen Grenzen hinaus, dass sich die Nutzung von Social Media durch Jugendliche unter 16 oder 15 Jahren negativ auf die psychische Gesundheit der Betroffenen auswirken kann. Nicht einig ist man sich in der Schweiz allerdings, ob ein Verbot der richtige Weg für einen wirksamen Jugendschutz sein kann.