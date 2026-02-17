Der Iran dämpft nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aussenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen nach einem mehr als dreistündigen Treffen in Genf: «Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit.» Er fügte hinzu: «Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben.» Die Ausarbeitung werde dauern. Auch aus dem Weissen Haus gab es zunächst eher eine verhaltene Reaktion.