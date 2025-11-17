Die Tools seien als Orientierungshilfen für die Destinationen gedacht, erklärte Christoph Marty vom SLF. Ob an einem Ort auch in zehn Jahren für den Skibetrieb genügend Schnee fällt und die Bedingungen für die Beschneiung von Pisten genügen, hänge von vielen Faktoren ab und sei komplex: Hanglage, der Einfluss von Föhn-Winden und anderes entscheide über den Betrieb einer Skidestination mit.