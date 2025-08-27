Das Programm soll die IT-Struktur modernisieren und es möglich machen, den Flugraum von einem Ort aus zu überwachen. Bisher wird dies bei jedem Überflug von Genf und Dübendorf ZH aus gemacht. Das dürfte noch länger so sein, weil Skyguide bei Virtual Centre andere Projekte priorisierte. «Die Überwachung von einem Ort aus wird wohl in den 2030er-Jahren möglich sein», antwortete CEO Alex Bristol auf die Frage eines Journalisten.