In der Mitteilung äusserte sich CEO Peter Merz erfreut über die jüngste Entwicklung: Dass die Zahl der Entlassungen um die Hälfte habe reduziert werden können, dürfe aber nicht über Sorgen und Folgen der betroffenen Belegschaft hinwegtäuschen. Letztere will Skyguide mit einem fairen Sozialplan abfedern.