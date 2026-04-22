Die Ursache des technischen Problems im Kontrollzentrum in Dübendorf betraf ein System an der Schnittstelle zwischen Luftstrassen- und Anflugkontrolle, das die Fluglotsen bei der Führung ankommender Flugzeuge unterstützt, wie es hiess. Darum zeigte das System Flüge mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig an.