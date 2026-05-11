Interimistisch wird Antoinette Feh Widmer ihre Aufgaben übernehmen. Sie ist aktuell auch noch als Head of Public Affairs tätig. Informationen zur Nachfolgeregelung will Skyguide zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.
Vergangene Woche hatte Skyguide bekannt gegeben, die Geschäftsleitung Anfang 2027 von bisher neun auf noch fünf Mitglieder verkleinern zu wollen. Damit wolle das Unternehmen seine Effizienz steigern, hiess es damals. Die neue Geschäftsleitung soll neben dem CEO noch aus einen Chief Operating Officer, Chief Technology Officer, Chief Safety and Security Officer sowie Chief People & Financial Officer umfassen.
Zudem soll die Funktion eines Chiefs of Staff neu geschaffen werden, der jedoch nicht in der Geschäftsleitung einsitzt. Unter diesem sollen die Bereiche Unternehmenskommunikation, Recht und Geschäftsentwicklung gebündelt werden.
cg/ra
(AWP)