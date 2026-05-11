Vergangene Woche hatte Skyguide bekannt gegeben, die Geschäftsleitung Anfang 2027 von bisher neun auf noch fünf Mitglieder verkleinern zu wollen. Damit wolle das Unternehmen seine Effizienz steigern, hiess es damals. Die neue Geschäftsleitung soll neben dem CEO noch aus einen Chief Operating Officer, Chief Technology Officer, Chief Safety and Security Officer sowie Chief People & Financial Officer umfassen.