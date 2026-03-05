Rekord im Flugverkehr

Gleichzeitig stieg das Verkehrsaufkommen im von Skyguide kontrollierten Luftraum auf einen neuen Höchstwert. Das Unternehmen zählte 1,346 Millionen Flüge, was einer Zunahme von 1,3 Prozent entspricht. Die Zahl der Starts und Landungen stieg um 1,7 Prozent auf 487'515. Eine Herausforderung stellte die hohe Unregelmässigkeit dar: Nur rund 60 Prozent der Flüge verliefen wie geplant.