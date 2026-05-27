Skyguide wird in der Nacht auf Donnerstag den ursprünglichen Zustand der Applikation wieder herstellen. Die Flugsicherung betonte in einer Mitteilung, dass die Sicherheit des Luftraums jederzeit gewährleistet gewesen sei. Bisher ist das Skyguide-Problem am Flughafen Zürich aber kaum zu spüren. Die Flüge kämen lediglich leicht verspätet an, hiess es dort am Mittwochvormittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.