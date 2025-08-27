Die Programmstruktur des Digitalisierungsprojekts Virtual Centre soll 2027 abgeschlossen werden. Im Mai 2025 ging die Eidgenössische Finanzkontrolle von einem Abschluss frühestens 2031 aus. Sie sprach von «besorgniserregenden Entwicklungen». Laut Skyguide wird sich das Programm bis zum Abschluss selber finanziert haben.