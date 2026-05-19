Das Flugsicherungsunternehmen sei sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und wolle die Auswirkungen für Mitarbeitende so gering wie möglich halten sowie deren soziale Folgen abfedern. Gleichzeitig sei es für Skyguide aber essenziell, zentrale Kompetenzen und wichtige Mitarbeitende im Unternehmen halten zu können, um so den Betrieb und die Weiterentwicklung sichern zu können.