Das Problem sei vor allem in Genf aufgetreten. Skyguide werde in den kommenden Tagen ein Update der betroffenen Systeme zunächst in Genf und danach in Zürich durchführen. Die Implementierung von Systemupdates erfolge jeweils in der Nacht, um den Flugbetrieb nicht zu tangieren. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, die Anflugrate in Zürich wegen dieses Mangels zu senken», sagte die Sprecherin der Flugsicherung.