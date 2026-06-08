Bis zu 220 Stellen weniger

Skyguide gab Mitte Mai bekannt, das Unternehmen rechne mit einem Abbau von bis zu 220 Stellen bis Ende 2027. Die ersten neunzig Stellen könnten schon bis Ende des Jahres wegfallen. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens werde Skyguide gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitnehmervertretungen Massnahmen prüfen, um die Zahl der Kündigungen möglichst zu begrenzen.