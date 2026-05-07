Die Schweizer Flugsicherung kämpfte zuletzt mit mehreren Problemen. So musste Skyguide wegen technischer Pannen an einzelnen Tagen in Zürich und Genf die Flugkapazitäten reduzieren. Im vergangenen Jahr monierte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) eine «sehr besorgniserregende» Finanzlage. Es bestehe das Risiko, dass der gesetzliche Auftrag ohne zusätzliche Finanzierung nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden könne, hiess es im Mai letzten Jahres.