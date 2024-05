Der neue Skyguide-Präsident Schellenberg war in der Schweizer Armee in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Korpskommandant und Stellvertreter des Chefs der Armee sowie Chef des Kommandos Operationen. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt laut der Mittelung zudem über ein CAS (Certificate of Advanced Studies) in General Management für Verwaltungsräte.