Genau einen Monat vor Beginn der hessischen Sommerferien macht die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen für längere Zeit schlapp. Der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, bleibt voraussichtlich mehrere Wochen ausser Betrieb. Ob die Bahn rechtzeitig zu den Sommerferien wieder fahren kann, ist derzeit unklar, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte. Die Angelegenheit habe aber höchste Priorität.