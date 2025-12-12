Pfeifkonzert und Raufereien im Parlament

Der Entscheidung des Nationalrats, wie das Parlament in Bratislava offiziell heisst, war schon am Tag zuvor eine tumultartige Debatte vorangegangen. Igor Matovic, der Chef der konservativ-populistischen Oppositionspartei «Slowakei», hatte zunächst den linksnationalen Ministerpräsidenten Robert Fico an der Fortsetzung einer Rede gehindert, indem er das Rednerpult blockierte. Er trug dabei ein T-Shirt mit der Aufschrift «Wir haben genug von Fico!».