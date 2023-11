Die slowakische Regierung hat am Donnerstag eine Verlängerung der Grenzkontrollen zu Ungarn bis 23. November beschlossen. Die erstmals am 5. Oktober eingeführten Kontrollen sollten ursprünglich am Freitag enden. Damit reagierte das Kabinett in Bratislava auf vorangegangene Massnahmen Tschechiens und Polens. Die beiden Nachbarländer hatten kurz nacheinander am Mittwoch und Donnerstag jeweils ihre Grenzkontrollen zur Slowakei bis 22. November verlängert.

02.11.2023 18:12