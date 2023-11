Das slowakische Parlament hat dem Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Robert Fico das Vertrauen ausgesprochen. Dem Regierungsprogramm stimmten am Dienstag nach viertägiger Debatte 78 Abgeordnete des Nationalrats in Bratislava zu. Es gab 65 Gegenstimmen, wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete. Neben Ficos linksnationaler Partei Smer-SD gehören der Koalition die sozialdemokratische Hlas-SD und die nationalistische Slowakische Nationalpartei (SNS) an.

21.11.2023 12:38